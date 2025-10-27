Телеведущая Юлия Барановская сообщила о выписке из больницы

В середине октября российская телеведущая Юлия Барановская улетела на Ямал. Во время рабочей поездки звезде потребовалась госпитализация с последующими хирургическими вмешательствами. Коллеге Александра Гордона провели две операции — основную и контрольную. Юлия не назвала точную причину своего недомогания, однако в прессе писали, что это связано с последствиями родов.

Пару часов назад Барановская сделала важное заявление на странице личного блога. 45-летняя телеведущая рассказала, что ее официально выписали. Юлия очень этому рада. Правда, отметить данное событие, по словам звезды, пока нельзя.

«Меня официально выписали! Ура! Но шампанское пока выпить по этому не могу. Ну ничего, всему свое время», — отметила она.

Подписчики многодетной мамы порадовались за нее в комментариях. Барановскую поддержали многочисленными эмодзи, символизирующими радость и пожелания здоровья.

Ранее WomanHit писал, что Юлия Барановская намекнула на скорое замужество. Причиной для обсуждений стало фото, которое ведущая опубликовала на странице своего блога.