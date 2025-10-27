Инстасамка назвала Настю Ивлееву антипримером после «голой вечеринки»

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) в новом интервью для шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» рассказала о своём отношении к преображению блогерши Насти Ивлеевой. После скандальной «голой вечеринки» Ивлеева сменила имидж и начала сниматься в шоу про деревню, отказавшись от эпатажных проектов.

© Соцсети

«С Инстасамкой такого точно не произойдет, святую я играть не буду», — подчеркнула Дарья, добавив, что внешне Ивлеева всегда выглядела потрясающе, но её новое амплуа стало для рэперши контрпримером.

«Настя была для меня огромным примером того, как делать не нужно», — честно призналась Инстасамка.

