Блогерша Погребняк случайно выбросила в мусорку лимитированные Rolex

Российская модель и блогерша Мария Погребняк в понедельник, 27 октября, рассказала в своих социальных сетях, что перепутала пакеты и выбросила в мусорный контейнер лимитированные часы Rolex.

© Вечерняя Москва

— Я попросила маму положить часы, которые я хотела отвезти на чистку, чтобы их отполировали, в ЦУМовский пакет. Она положила в другой. И этот пакет я выбросила с мусоркой, — сообщила она на видео.

Погребняк уточнила, что после этого она поспешно вернулась домой, чтобы успеть вернуть часы.

Ранее блогерша рассказала, что после чистки организма она столкнулась с его полным обезвоживанием. Знаменитость отметила, что доза, которую ей назначили врачи, оказалась «слоновьей».

В августе Погребняк прокомментировала скандал вокруг развода телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Она высказалась, что такое поведение невозможно оправдать.

В апреле этого года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Народному артисту России Филиппу Киркорову продать лимитированные часы Rolex, а вырученные средства передать в помощь детям-сиротам.