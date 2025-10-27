Страшная болезнь и предательство: что случилось с актрисами фильма «Берегите женщин»

Сегодня звезда комедии «Берегите женщин» Марина Шиманская отмечает свое 70-летие. В этот день издание «СтарХит» вспоминает о том, как сложилась судьба девушек, сыгравших экипаж судна «Циклон», и какие испытания им пришлось перенести.

Музыкальный фильм «Берегите женщин» вышел на экраны в 1981-м году. История понравилась зрителям, как музыкальным сопровождением: композитором картины выступил Юрий Антонов, песни исполнял он сам и рок-группа «Аракс», так и очаровательными актрисами.

Марина Шиманская — капитан буксира Люба

27 октября Марина Шиманская, которую до сих пор ассоциируют с капитаном буксира Любой, отмечает свое 70-летие. Однако ее жизнь нельзя назвать безоблачной.

Путь актрисы к успеху начался с фильма «Когда я стану великаном», а роль капитана «Циклона» и вовсе сделала Марину всесоюзной звездой. Еще одной звездной ролью стала Рая из ленты «34-й скорый».

К концу 80-х годов, актриса вместе с мужем Альгисом Арлаускасом переехала в Испанию. Вместе они прожили 35 лет и воспитали двоих детей, однако в 2013 году брак рухнул. Арлаускас ушел из семьи к лучшей подруге Марины, и актриса очень тяжело переживала развод, заливая тоску алкоголем. Однако ей удалось вовремя остановиться, и сейчас она преподает актерское мастерство и не держит зла на бывшего мужа.

Испания, отъезд из РФ, тяжелый развод: где сейчас актриса Марина Шиманская

Галина Веневитинова — механик-моторист Валя

Драматически сложилась судьба и сыгравшей смешливую механика-моториста Валю Галины Веневитиновой. Она много играла в театре, в телеспектаклях, снималась в передачах, но популярность ей принесла именно картина «Берегите женщин».

Зрители даже не подозревали, что исполнительнице образа мотористки Вали уже 32 года, в то время как ее экранному возлюбленному Игорю Скляру — всего 23. После успеха фильма окружающие не сомневались, что Веневитинова появится еще в десятках картин, но в 1980-м врачи диагностировали у нее лимфосаркому.

Актриса успела сыграть в нескольких спектаклях и сняться в картине «Просто ужас!». Но лечение лишь замедлило болезнь, 29 декабря 1983 года она умерла в возрасте 34 лет.

Светлана Пенкина — боцман Оля

Сыгравшая боцмана Олю Светлана Пенкина прославилась еще до участия в комедии. Она сыграла Катю Булавину в «Хождениях по мукам», Анну Михайловну в «Пыли под солнцем» и Зою в «Цвете золота».

В 1981-м актриса вышла замуж за худрука «Песняров» Владимира Мулявина, через год родила сына Валерия и ради семьи оставила карьеру. С мужем они прожили вместе 22 года. В 2002 году Мулявин попал в страшную катастрофу, сломал позвоночник и оказался парализован. Жена заботилась о нем до его смерти в январе 2003-го. Светлана Пенкина пережила мужа на 13 лет и в последние годы контактировала только с сыном.

Елена Тонунц — матрос и комсорг команды Галя

Елена Тонунц также стала узнаваемой после роли Гали в «Берегите женщин». Но одним из самых известных персонажей в ее исполнении стала Шахерезада в серии сказок о восточной красавице.

В 1990-м она занялась производством фильмов, сняв короткометражку «Однажды вечером» и «Я никуда тебя не отпущу». А затем получила третье образование — окончила богословский институт.

