Умерла автор песен Булановой Севастьянова

Поэт и автор песен Ирина Севастьянова умерла 25 октября. Об этом сообщил певец Алмас Багратиони.

«25 октября ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек», — написал он в своём аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Багратиони назвал Севастьянову «светлым и добрым человеком».

Как сообщил ТАСС композитор Дмитрий Прянов, причиной смерти поэта стало онкологическое заболевание. По его словам, тело Севастьяновой перевезут в Абхазию согласно её воле.

Поэт написала слова к песням артистки Татьяны Булановой «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и другим.

