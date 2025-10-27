«Диалог с его командой уже ведется»: когда с Моргенштерна* могут снять статус иноагента

С 27-летнего рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) могут снять статус иноагента. Об этом сообщает «Абзац».

За последние несколько месяцев Моргенштерн* кардинально изменил жизнь: он свет многие татуировки, прошел лечение в рехабе, победил алкогольную зависимость и раскаялся в поступках прошлого. По информации источника, если артист продолжит работу над собой, то с него могут снять статус иноагента. Якобы он способен стать примером для молодежи с пагубным образом жизни.

«Диалог с его командой уже ведется больше года. Статус со временем снимут, если он продолжит над собой работать. Есть большой прогресс по данному вопросу. Моргенштерн* выгоден как пример для молодежи, что можно изменить аморальный образ жизни: он дошел до дна за границей, но сам захотел измениться», — сообщил инсайдер.

По информации источника, артист уже получил рекомендации для урегулирования вопроса.

