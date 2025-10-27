Дмитрий Певцов высказался о современных артистах и их карьере

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов честно высказался о современных исполнителях. Звезда сериала «Бандитский Петербург» заявил, что молодые артисты спиваются, рушат карьеру и кончают жизнь самоубийством из-за «чудовищного эгоцентризма». Об этом сообщает NEWS.ru.

Дмитрий Певцов обратил внимание на то, что многие молодые звезды шоу-бизнеса становятся настолько зависимыми от своей популярности, что теряют себя. В результате еще молодые артисты начинают употреблять алкоголь и запрещенные вещества, а некоторые и вовсе решаются на суицид.

«Почему так печально заканчивается судьба быстро взлетающих звезд — наркотики*(незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), пьянство, блуд, суициды? Они начинают жить вымышленной жизнью. Очень опасно стать жертвой народной любви и думать, что это и есть смысл твоей профессии. На этом может все закончиться», — заявил Дмитрий Певцов.

Что касается актерской профессии, то артист отметил: ее смысл заключается в самоотдаче. Однако Дмитрий Певцов подчеркнул, что актеры могут впасть в зависимость от внимания публики и погрязнуть в пороках, таких как эгоцентризм. Именно поэтому, по мнению депутата, артистам и всем деятелям культуры важно учиться не брать, а «отдавать».

«Актерская профессия провоцирует чудовищный эгоцентризм, стремление получить максимум внимания. Такие артисты перестают быть нормальными людьми, через какое-то время это видно на сцене или на экране. Я бы пожелал нашим будущим артистам, да и режиссерам, и продюсерам научиться отдавать», — заключил актер.

