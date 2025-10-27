Избивал и унижал: солистка «Стрелок» рассказала об отношениях с режиссером

Участница группы «Стрелки» Светлана Бобкина рассказала о насилии в отношениях с режиссером из Израиля. Звезда призналась в эфире шоу на НТВ, что боялась возлюбленного и не могла от него уйти.

Светлана поделилась, что познакомилась с мужчиной по имени Сэм. Он учился во ВГИКе на режиссера. По ее словам, мужчина был талантливым, но «больным» человеком.

«Он не может даже дурачиться, у него это переходит в другую форму, и тогда перед тобой стоит дьявол», — вспомнила певица.

Первый инцидент с физическим насилием произошел, когда Сэму показалось, что Бобкина улыбнулась мужу своей подруги. Он ударил ее по голове. Несмотря на то, что певица ненадолго ушла, он сумел уговорить ее вернуться. После этого избиения продолжились, а сама Светлана, по ее собственному признанию, превратилась в «зашуганную» женщину, которая жила в постоянном страхе.

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что прощать рукоприкладство нельзя. Ее коллега Анфиса Чехова поддержала эту позицию, отметив, что сама была в подобной ситуации.

«Жертва всегда притягивает палача», – уверена Чехова.

Певица Маша Распутина также призвала женщин немедленно бежать от мужчин, поднимающих на них руку.

Солистка «Стрелок» рассказала, что встречалась с мужчиной 3,5 года и не могла уйти из-за страха. В какой-то момент Сэм увлекся другой женщиной, и это позволило певице уйти. После расставания она обращалась к психологу за помощью.

