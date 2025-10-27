Певица Вера Брежнева не делится подробностями личной жизни после развода. Между тем в Сеть попало фото артистки с мужчиной, похожим на бывшего мужа – Константина Меладзе.

Об этом сообщает Экспресс газета.

Издание пишет, что последние годы в личном блоге певицы иногда мелькают мужчины, но никто не стал Брежневой близким человеком. При этом некоторые публикации выглядят двусмысленно.

© Соцсети

Артистка показала мужчину, с которым явно находится в хороших отношениях. На снимке содержится подпись: «Моя любовь».

Подобное фото звезда публиковала в 2023 году. Тогда же мужчину назвали копией Меладзе, но помоложе.

Издание пишет, что на фото, где Брежнева обнимается с мужчиной, дизайнер Иван Фролов. Брежнева поздравила его с днем рождения. Журналисты пишут, что он явно является дорогим для певицы человеком, раз она назвала мужчину «любовью».

Ранее продюсер Сергей Дворцов отмечал, что Брежнева стала меньше выступать и могла найти спутника, который поддерживает финансово.