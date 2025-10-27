Рэперша Инстасамка заявила Собчак, что ей стыдно за свои песни

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) стала гостьей нового выпуска шоу журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак». Видео с интервью появилось в канале проекта.

Инстасамка не смогла сдержать слез, думая, что могла не только продолжать исполнять свои старые песни, но и жить не в России, а в Европе.

«Смотрю назад и понимаю, как мне стыдно! Я бы не делала этого сейчас. Меня можно было просто брать в оборот, спасибо Богу, что со мной ничего не случилось!» — говорит девушка.

Несколько лет назад Инстамка с супругом Олегом Еропкиным (Moneyken) переехали в Дубай. Сперва они не хотели возвращаться в Россию, однако, призналась девушка в беседе с Собчак, жизнь в Дубае оказалась дороже: все деньги уходили на творчество, квартплату и аренду машины, а есть приходилось «макароны с водой», а не еду из сервисов доставки.

Накануне Инстасамка приобрела спортивный автомобиль McLaren 750S Spider серебряного цвета.