Валерия рассказала, как ее внучка легко выучила английский

Певица Валерия, как известно, дважды бабушка. И День бабушек и дедушек, который отмечается в России 28 октября, имеет к ней самое непосредственное отношение. Внучке звезды Селин 4 года, а внуку Мирону - шесть месяцев. Артистка не скрывает, что они бесконечно ее удивляют. Особенно Селин, которая недавно в очередной раз поразила звездную бабушку. На сей раз своими знаниями.

© Московский Комсомолец

Валерия не скрывает, что обожает проводить время с внуками. Правда, из-за постоянных съемок и гастролей делать это получается не так часто, как хотелось бы. Звезда призналась, что сейчас больше внимания от нее достается внучке. Девочке скоро исполнится пять лет: она уже все понимает.

- Селин - уже абсолютно взрослый человек, - сообщила артистка. - Она прекрасно говорит по-английски. Язык знает очень хорошо. Ей просто запретили смотреть мультики на русском. Я, честно говоря, даже не знала, что это так хорошо работает. Она говорит очень чисто, без акцента. В этом плане у нее теперь нет никакого языкового барьера.

К слову, Валерия призналась, что внучка очень хорошо приняла рождение братика. Артистка говорит, что Селин радуется появлению Мирона и активно с ним играет.

- Она просыпается и бежит к нему: целует, обнимает, - объясняет звезда. – Он тоже очень рад, когда ее видит. Улыбается, смеется… Я очень рада, что в семье появился второй малыш. Это очень правильно для старшего ребенка. Она уже никогда не будет эгоисткой.

Напомним, внуков Валерии подарил младший сын Арсений Шульгин. Он уже пять лет счастлив в браке с супругой Лианой.