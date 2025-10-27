Чепурченко заявил о желании стать многодетным отцом

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что хочет стать многодетным отцом. Сейчас звезда «Жуков» воспитывает дочь Ярославу и сына Тимофея.

В интервью сайту «Страсти» Вячеслав признался, что семья занимает очень важное место в его жизни. По его словам, он пытается совмещать и роль успешного актера, и отца, и мужа, но не всегда это получается.

«Конечно, хотелось бы придерживаться золотой середины, но иногда бывает перекос. Тем более, график в кино часто плавающий. Иногда бывает, что работы нет: сидишь, ждешь следующего проекта и много-много времени проводишь дома. Бывает и наоборот — вот сейчас я практически два с половиной месяца буду в Екатеринбурге. В таких случаях я стараюсь привозить семью к себе в экспедицию», — поделился Вячеслав.

Тем не менее, в мечтах у актера сделать свою семью еще больше. Он рассказал, что не против стать многодетным отцом.

«Да, хотел бы. Хотел бы и чтобы это не сказывалось на количестве моей работы. То есть хотелось бы зарабатывать, но при этом иметь возможность быть дома со своей семьей. Детей и жену я очень люблю. Мне очень нравится проводить с ними время», — заявил Чепурченко.

Также актер признался, что не может назвать себя строгим отцом. Он рассказал, что иногда громко ругается на детей, но при этом временами он и очень мягкий с ними.