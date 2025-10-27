Яна Кошкина объяснила, почему перестала рассчитывать на поддержку мужчины

35-летняя Яна Кошкина только в кадре ведет себя с мужчинами довольно смело, охотно принимает ухаживания и кажется умелой соблазнительницей. В реальной жизни все совсем иначе.

Актриса, которая за текущий год успела объявить о расставании, а затем о примирении с мужем-бизнесменом, пооткровенничала на тему личной жизни. В свежем выпуске YouTube-шоу «Борись и раддуйся» Кошкина призналась, что редко кого подпускает к себе слишком близко. Звезда «Однажды в России» также заявила, что ее не «купить» дорогими подарками, а еще рассказала, к какому выводу пришла спустя годы.

«Я сегодня уже нахожусь, мне кажется, в таком каком-то положении, что у меня есть привычка все делать самой. Честно. И мне от этого так хорошо и спокойно, что мне не надо никого просить, мне это уже не комфортно. Даже если какая-то элементарная просьба, мне некомфортно это просить, мне проще пойти и сделать самой», — говорит артистка.

Кошкина считает, что мужчина, если он любит и заботится, всегда сам догадается, как и чем помочь избраннице. В противном случае — она обходится без сторонней поддержки.

«Если человек тебя понимает, если он тебя чувствует, он понимает, что ты устала после съемок, и не надо его просить сделать какие-то обычные вещи, которые и так понятны», — делится она размышлениями.

По поводу того, на каком этапе находятся ее нынешние отношения с Черкасовым, Кошкина умолчала. В октябре она впервые за несколько месяцев появилась с теперь уже бывшим по документам мужем на публике, сразу приковав к себе повышенное внимание.