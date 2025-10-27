«Приползут обратно»: Певцов жестко высказался об уехавших из РФ артистах

Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов жестко высказался об уехавших из России артистах. Как сообщает News.ru, на встрече с участниками студенческого фестиваля ВГИК в Москве он заявил, что покинувшие страну знаменитости вернутся, когда у них закончатся деньги.

По мнению Певцова, в России «огромное количество ждунов». При этом те, «которые поглупее», уехали и «что-то шипят, воняют».

«Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся», — полагает депутат.

Певцов призвал развивать эстраду в России на фоне деятельности уехавших артистов

Народный артист добавил, что часть «ждунов» осталась в России и продолжает ей вредить, из-за чего положительные перемены в сфере культуры происходят крайне медленно. По мнению Певцова, они есть и среди тех, кто распределяет деньги на кино и «бороться с ними пока сложно», хоть и «возможно».