Чепурченко высказался о гонорарах за съемки в сериалах

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что отказывался от роли в проекте, так как ему предлагали небольшой гонорар. По его словам, если он понимает, что сериал не стоит потраченного времени, он вполне может не согласиться на съемки. Подробности он раскрыл в интервью сайту «Страсти».

Вячеслав является востребованным актером, причем часто зрители видят его именно в сериалах. Существует мнение, что в многосерийные проекты идут из-за хороших и стабильных заработков. Чепурченко тоже не стал этого отрицать, но добавил — если проект крутой, можно сниматься и без денег.

«Бывало, да [отказываться от роли из-за низкого гонорара]. Если в расписании у меня несколько выходных, и вдруг появляется проект, который предлагает занять эти даты, но платят мало, я понимаю, что потрачу на съемки здоровье, и мне будет очень тяжело. Конечно, в таких случаях приходится отказываться, чтобы это не было в ущерб здоровью, потому что всех денег в мире не заработаешь. Хотя, опять же, бывало и так, что мне иногда предлагают мои знакомые сняться за гонорар, а я им говорю: „Нет, денег не надо, я тебе доверяю, уважаю тебя, поэтому с удовольствием у тебя снимусь бесплатно“. Так что раз на раз не приходится», — рассказал актер.

По словам Вячеслава, ради перспективного проекта он готов пойти на многое, даже кардинально сменить имидж. Но тут должны сложиться все факторы — и гонорар, и крутая идея.