Умерла автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова

Автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова ушла из жизни от страшной болезни. Об этом в личном блоге сообщил певец Алмас Багратиони.

Ирина Севастьянова скончалась 25 октября после борьбы с тяжелой болезнью. В репертуар Татьяны Булановой входят песни на стихи поэта, среди которых — «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь», «Папа», «Возвращайтесь, пацаны». Также композиции на стихи исполняют Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие артисты. Печальную новость сообщил Алмас Багратиони.

«25 октября ушла из жизни Ирина Севастьянова — поэт, автор многих моих песен, светлый и добрый человек… В последние месяцы мы особенно сблизились — нас объединяла одна творческая волна, много теплых разговоров и взаимопонимание», — рассказал певец.

Причину смерти Ирины Севастьяновой раскрыли Ирина Ламили и Дмитрий Святозар из дуэта «Смысл Есть». По словам исполнителей, автор песен умерла скоропостижно, болезнь оказалась сильнее.

«После скоропостижной и тяжелой болезни ушла из жизни наша подруга, замечательный поэт-песенник Ирина Севастьянова. Четыре дня назад она сказала, что никогда не думала, что столько людей будут беспокоиться о ней, когда она столкнулась со страшной болезнью. Ее любили. Любят… Искренне верующий в Бога человек. Искренне любящая Родину — для нее это было великим и родным понятием», — отметили музыканты.

Певица Наталья Влади опубликовала в соцсети совместное фото с поэтессой и заявила, что ее композиции «будут жить вечно».

«Эта аватарка стояла у тебя в мессенджере. Теперь она будет здесь. Светлая память тебе, моя девочка. Наши с тобой песни будут жить вечно. Спасибо тебе за все. Это было ярко. Друзья, Ирины Севастьяновой больше с нами нет. Но память о ней будет в наших сердцах. Болезнь сразила очень быстро», — высказалась Наталья Влади.

Сообщается, что тело Ирины Севастьяновой решили перевезти из Сочи в Абхазию для захоронения рядом с отцом. Сейчас друзья поэта-песенника собирают средства на ее похороны.

