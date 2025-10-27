Развод, материнство и переезд из РФ: где сейчас Нюша

Певица Нюша (Анна Шурочкина) призналась, что недавно побывала на свидании — с момента ее развода с Игорем Сивовым прошло уже более года. News.ru рассказал, что происходит в личной жизни артистки и какие отношения связывают ее с рэпером Егором Кридом.

Новые отношения и развод

В эфире программы «Статус в Сети» на RU.TV Нюша призналась, что ходила на свидание. Много рассказывать она не стала, лишь отметив, что это был поход в кино и итальянский ресторан со средиземноморской кухней. Встречу она оценила «на девяточку» по десятибалльной шкале.

При этом Шурочкина призналась, что пока не спешит строить серьезные планы, но не исключает, что в будущем снова решится выйти замуж.

«Мне очень хочется какое-то интересное, оригинальное место и в концепции „только близкие“, то есть чтобы это был праздник для меня, моих друзей и моей семьи… Обожаю конкурсы. Когда идет выкуп на свадьбе, вот эта вся движуха — это прям я люблю», — пофантазировала она о свадьбе.

Артистка развелась 15 августа 2024 года с предпринимателем Игорем Сивовым. У них остались двое общих детей, которые сейчас живут вместе с отцом в Дубае и периодически прилетают в Москву. По мнению Нюши, они не особо ощущают разлуку, а артистка сама часто летает к ним в гости.

Отношения с Егором Кридом

Напомним, что еще до замужества, с 2014 по 2016 год, Нюша встречалась с Кридом. После развода появились слухи, что звезды возобновили роман, однако Шурочкина опровергала эту информацию. По ее словам, они с бывшим возлюбленным в нормальных отношениях и могут пообщаться.

«У него просто такая тема, что он не смог обойти меня стороной. Мы солидарны в вопросе о том, как нужно вести себя с бывшими. Это, конечно, здорово, когда ты можешь остаться в хороших отношениях и у тебя нет никаких обид на человека», — высказалась Шурочкина.

Где живет Нюша?

В 2022 году Шурочкина вместе с семьей переехала в ОАЭ, что объяснила работой Сивова. В мае того же года артистка призналась, что уехала в Израиль, чтобы изучать актерское мастерство.

По информации СМИ, после развода Нюша решила вернуться в Москву. Тут она занялась восстановлением карьеры и даже написала новую песню «Сильные девочки».