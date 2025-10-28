Журналистка Ксения Собчак устроила бардак в номере люксового отеля Парижа. Знаменитость показала временное жилище в соцсети.

Ксения Собчак улетела во Францию ради светских мероприятий. Журналистку привлекла международная художественная ярмарка. Ее особенно впечатлили работы «Молодая женщина с прической в виде боковых пучков» и «Город-призрак».

«В Париже на Арт-Базель я с самого их начала пути и приятно удивлена тем, что в этом году, в отличие от прошлого, здесь очень много соотечественников», — рассказала знаменитость.

Собчак остановилась в центре Парижа в одном из люксовых отелей. Ксения без стеснения показала бардак в номере: на кровати журналистки лежала косметика, а на тумбочке — остатки еды. При этом она намекнула, что не переживает из-за беспорядка. Для нее важнее вид, открывающийся из окон, а не условия проживания.

«Мое утро — устроить страшный беспорядок, выйти на террасу. Посмотрите, как у меня красиво. Вот такая у меня терраса, ну и как-то душевненько тут», — высказалась она.

