«Инстасамки больше не будет»: Дарья Зотеева заявила о смене псевдонима

Эпатажная певица и блогер, уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заявила о своем намерении сменить никнейм и отказаться от своего скандального образа. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

© Соцсети

«Инстасамки больше не будет. Я поменяю свой псевдоним совсем скоро. Мы сделали все, что могли с этим никнеймом. „RICH WITCH“ — последний альбом Инстасамки. Из-за приставки „инста“ ко мне возникает много вопросов, я устала и хочу двигаться дальше», — заявила Зотеева.

Дарья Зотеева родилась в Тобольске, а спустя несколько лет она переехала в подмосковный Чехов, где и началась ее эпатажная карьера. В 2021 году Инстасамка уже имела опыт общения с Ксенией Собчак, правда, тогда встреча сорвалась из-за опасений певицы и критики в адрес внешности журналистки. Спустя четыре года, в 2025 году, им удалось договориться о новом интервью.