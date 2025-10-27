Виктория Боня резко ответила Веронике Степановой, которая оскорбила её дочь: «Такие люди жалки»

Телеведущая и блогер Виктория Боня резко отреагировала на недавние высказывания психолога Вероники Степановой, которая ранее опубликовала видео, где утверждала, что Боня воспитывает свою дочь Анджелину «шалавой».

В ответ на обвинения Боня назвала Степанову «паразитом» и пояснила, что не собирается вступать в конфликты: «Есть особая категория существ, которые живут не своей жизнью, а чужой энергией. У них нет своего света, поэтому они подсасываются к тем, кто светит», — сказала Боня.

Блогер уверена, такая работа — не журналистика и не психология, это «банальная попытка выжить за счет чужого внимания». Виктория считает, что Степанова просто превратилась в тень, которая прячется «за громкие имена и заголовки», для Бони такие люди «жалки, а не злы».

Боня подчеркнула, что не собирается устраивать публичные разборки и предпочитает оставаться в стороне от подобных скандалов.

Ранее Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса Аврору Кибу. Причина в том, что Аврора обвинила Викторию в занятии проституцией.

