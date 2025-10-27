Катя Лель пригрозила наказанием за насмешки над ее верой в НЛО

Певица Катя Лель, заявившая о многократном наблюдении НЛО над Москвой, назвала инопланетян своими покровителями. По словам певицы, она спокойно относится к насмешкам на эту тему, однако те, кто позволяет себе издеваться над ней, будут «наказаны».

Артистка заверила, что привыкла к нахождению инопланетян рядом с собой.

«Скажу так: они мои покровители в некоторой степени, вы можете смеяться над этим и глумиться, сколько вашей душе угодно. Это ваше дело, но те, кто себе позволял как-либо издеваться над моими рассказами, сильно наказывались», — заявила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

Лель также добавила, что не будет раскрывать всю правду об инопланетянах, но заверрила, что уже разговаривала с ними, о чем расскажет позже – когда «придет время».

Напомним, 23 октября певица в своих соцсетях сообщила, что столкнулась с НЛО в центре Москвы. Она показала снимок, на котором она запечатлела дочь вместе с неопознанным летающим объектом. Фото, сделанное 1 июня 2025 года у ГУМа, она сопроводила подписью о том, что пришельцы «всегда рядом, наблюдают и оберегают» ее. В июле она также заявляла, что людям стоит «с благодарностью и без страха» реагировать, если с ними вступят в контакт представители внеземной цивилизации.