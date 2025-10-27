Лепс вышел на связь после скандального выступления

Народный артист России Григорий Лепс опроверг сообщения об отмене ближайших концертов после скандального выступления во Владивостоке. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Концерты в Казани и Самаре состоятся! До встречи 28 и 30 октября», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что после концерта во Владивостоке 19 октября Лепс экстренно обратился за медицинской помощью с диагнозом серьезное отравление. Позже появилось видео со скандального концерта певца. На кадрах видно, как артист, шатаясь, ходит по сцене, курит, целует охранников в макушки.

25 октября появилась информация о том, что Лепс начал отменять концерты из-за плохого самочувствия. Так, концерт в Ижевске был отменен с возможностью возврата билетов, а выступления в Кирове и Перми — перенесены.