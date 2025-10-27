Николаев встретился лицом к лицу с Королевой и Тарзаном: вот что он им сказал

В рамках шоу "Две звезды. Семейный подряд" на сцене появились Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан. Интересно, что в этот момент в жюри сидели бывший муж артистки, певец, автор-песенник Игорь Николаев со своей новой супругой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.

Наташа Королева и Сергей Глушко исполнили песню "Прости, Земля". После завершения номера жюри оценило выступление пары. "Всегда это ярко, классно. Пятерка, конечно, ребята! Я не могу к вам быть объективной", - призналась Юлия Проскурякова. В ответ Наташа Королева призналась, что ей было "неожиданно это услышать".

Затем слово взял Игорь Николаев. "Ну, что тут скажешь? Во-первых, это наше первое очное общение с этой чудесной парой. Для начала я хочу поздравить вашего замечательного сыночка Архипа со свадьбой. И, конечно, пожелать ему счастья в личной жизни, а вам стать счастливыми бабушкой и дедушкой", - неожиданно затронул совершенно другую тему артист.

Потом Николаев похвалил Глушко за исполнение песни и поставил высший балл.