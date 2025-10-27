Мамаева назвала «полным бредом» слова Ивлеевой о сговоре блогеров с мошенниками

Модель и блогер Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала заявление Насти Ивлеевой о том, что массовый взлом аккаунтов блогеров-миллионников в социальных сетях может быть сговором с мошенниками.

Собеседница издания сочла полным бредом идею о том, что блогеры сговорились и специально это сделали. Она обратила внимание на то, что знает девушек лично, и, в частности, Алену Шишкову, которая сейчас пишет заявление в полицию.

К тому же Мамаева указала, что блогеры сейчас тратят кучу времени, денег и ресурсов на возвращение своих страниц. Собеседнице издания неизвестно, кто завел тему про сговор, но она подчеркнула, что люди «реально страдают».

«Неужели кто-то думает, что крупный блогер с миллионной аудиторией будет жертвовать своей репутацией ради какого-то сомнительного заработка», — задалась вопросом Мамаева.

При этом саму модель эта ситуация обошла стороной, и она объяснила это тем, что она не такой крупный блогер и не представляет интереса для злоумышленников, но для остальных это большой стресс, они все переживают, «слезы льют» и тратят деньги.