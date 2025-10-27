«Меня просто кинули»: Слава подаёт в суд на программу Бориса Корчевникова

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о конфликте с создателями телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия 1», пишет телеграм-канал «Звездач».

По словам артистки, выпуск с её участием должны были показать в эфире 26 октября, однако этого не произошло — и теперь она намерена обратиться в суд.

«Еще один скандал. “Судьба человека” просто меня кинула. Меня все в последнее время кидают, — возмутилась певица. — У нас было условие, что эфир будет сегодня, потому что мне нужно прорекламировать свои концерты. Мы поехали на программу именно из-за этого. Это было озвучено во всех СМС — как доказательная база».

Слава подчеркнула, что перенос выпуска сорвал её промокампанию перед крупными концертами, ради которых она и согласилась на съёмку: «Ни сегодня, ни через неделю, ни через две, когда пройдут мои самые большие концерты, программы не будет. Поэтому я подаю на них в суд», — заявила певица.

Артистка отметила, что у неё сохранилась переписка с организаторами, где, по её словам, были зафиксированы все условия договорённости.

