Серьезная болезнь, слова о Путине и личная жизнь: история Яны Чуриковой

На следующей неделе телеведущей Яне Чуриковой исполнится 47 лет. Ко дню рождения певицы портал News.ru рассказал о ключевых событиях в личной жизни ведущей и ее борьбе с РПП (расстройство пищевого поведения).

Карьера и личная жизнь

Чурикова родилась 6 ноября 1978 года в Москве. В 1985 году пошла в школу в Венгрии - по месту службы отца. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

В разные годы Чурикова вела программу «12 злобных зрителей» на MTV, «Фабрику звезд» на «Первом канале», премию «Золотой граммофон», проекты «Голос» и «Голос.Дети».

Первым мужем Чуриковой был режиссер Иван Цыбин. Вторым ее супругом стал Денис Лазарев, в их браке родилась дочь. В 2025 году ведущая рассказала, что оценивает свою личную жизнь «на 8 из 10». Она подчеркнула, что предпочитает «сохранить эту восьмерку в тайне». По ее мнению, чем меньше люди рассказывают о личной жизни, тем лучше.

РПП

Осенью 2025-го Чурикова поделилась историей борьбы с РПП в своем блоге. По словам ведущей, борьба началась около 25 лет назад с ее встречи с мамой после того, как они не виделись полгода.

«Приезжаю, потом приезжает мама, забегает на платформу, озирается и не видит меня в упор. Меня это позабавило. Минут пять прошло, я подумала, что надо подойти. И она смотрит на меня, и начинает плакать… Я была экстремально худой, эти мои впалые щеки и торчащие тазобедренные кости - это была не та дочь, которую она видела всю жизнь, не та дочь, которую она растила», - подчеркнула ведущая.

Чурикова заявила, что это стало «точкой невозврата»: она поняла, что нужно заняться своим здоровьем. Позже ведущая рассказала, что ей потребовались годы, чтобы выстроить здоровые отношения с едой.

«Еда - это не награда. И, тем более, не наказание. Еда - это просто еда», - подчеркнула Чурикова.

Слова о Путине

В 2018 году перед выборами президента РФ Чурикова стала доверенным лицом российского лидера Владимира Путина. Она рассказывала, что доверяет Путину, отмечает NEWS.ru.