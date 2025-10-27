Айза-Лилуна Ай честно высказалась об использовании мата

Блогер и экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай поделилась своим отношением к нецензурной лексике в соцсетях. В посте артистка откровенно заявила, что ругается матом и не собирается это менять.

© Соцсети

«Ребят, видела комментарий в чате по поводу моего мата. Я ругаюсь матом. Да! И переставать не собираюсь», — написала Айза.

Она также подчеркнула, что уважает тех, кто избегает нецензурной лексики:

«Вы имеете право не любить и не использовать матерные слова, и я поддерживаю таких людей».

Айза рассказала, что уже пыталась на время отказаться от мата — на целых восемь месяцев. Однако отказ негативно сказался на её физическом состоянии: «Мне было от этого плохо на физическом уровне».

По её словам, мат — это часть «прекрасного русского языка», и она планирует сохранять привычку в своей речи.

