Кевин Федерлайн объяснил, почему без опеки Бритни Спирс долго не протянет

Кампания, развернувшаяся в Сети более 10 лет назад, именуемая «Освободите Бритни», вполне может стать одной из катастрофических ошибок. Бывший муж Бритни Спирс в своих мемуарах описал новые подробности ее выходок. И они точно за гранью понимания.

Ранее Кевин Федерлайн рассказывал, как поп-икона пробралась в спальню к тогда еще маленьким сыновьям, и застыла в дверном проеме с ножом в руках. Благо, воспользоваться острым предметом она тогда не решилась. Но были и другие прецеденты. Однажды исполнитель, уже будучи на грани развода со Спирс, услышал телефонный звонок поздно ночью. Еле ворочающие языками, но явно испуганные Пэрис Хилтон и Линдси Лохан, кутившие вместе с Бритни, умоляли его приехать.

Это был ноябрь 2006 года, Спирс только что подала на развод, и телефонный звонок стал «последней каплей», пишет Федерлайн в начале новых мемуаров.

Сыновья певицы позднее рассказывали, что мать могла ударить их по лицу, продолжая угрожать ножом. Федерлайн уверен, что психическое расстройство у Бритни незаметно прогрессировало с самого начала ее головокружительной карьеры. И после рождения детей достигло пика. Едва женившись на Спирс, Кевин сразу понял, что за ангельской внешностью исполнительницы прятался настоящий демон. Она могла употреблять алкоголь и наркотики, будучи в положении, а противившегося этому Федерлайна обвиняла в газлайтинге.

Кевин считает, что, находясь под опекой отца с 2008 по 2021 год Бритни, была под надежной защитой. И освобождать ее из-под контроля отца, было ошибочным решением. В чем, собственно, и убедились поклонники, годами наблюдающие голые фото звезды и ее странные танцы. Недавно фанаты еще сильнее встревожились, увидев, как Спирс выплясывает на полу, усеянном собачьми фекалиями. И это только начало конца, утверждает Федерлайн. Сыновей он давно забрал под свою единоличную опеку и опасается, что экс-жена нанесет им непоправимые психологические травмы, если продолжит в том же духе, пишет Daily Mail.