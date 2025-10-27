Покупательница квартиры Долиной обжаловала признание сделки недействительной

Покупательница квартиры артистки Ларисы Долиной Полина Лурье обжаловала в кассации признание сделки о купле-продаже недействительной.

«Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П.А.» — свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ранее умер обналичивший 15 млн рублей в рамках аферы с квартирой Долиной дроппер.

В сентябре Хамовнический суд Москвы оставил за Долиной право собственности на её квартиру в столице, отклонив жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи.