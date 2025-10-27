Жена прокляла актера Михаила Богдасарова и не приняла его назад после измены

Известный актер Михаил Богдасаров был женат 20 лет, однако увлекся другой женщиной и ушел из семьи. Однако счастье с новой возлюбленной длилось недолго. Избранница не захотела выходить замуж за Богдасарова, более того, делала аборты. Так продолжалось пять лет. В итоге отношения разрушились, и Михаил Богдасаров решил вернуться к жене. Вот только она не приняла его. В этом решении ее поддержали дети.

По словам актера, когда жена узнала о том, что у него есть другая женщина, ее реакция его шокировала. "Она заплакала. Для меня это было безумное потрясение. Мне казалось, что я все так точно сформулировал", - признался артист.