Болезнь, зависимость, личная жизнь: где сейчас Шура

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев), выразил свое почтение певице Алле Пугачевой после ее недавнего интервью. Он отметил значимость свободы самовыражения. Издание News.ru выяснило, как живет артист.

50-летний Шура ранее отметил, что любит и уважает Пугачеву. Он подчеркнул, что у каждого есть право говорить, что он думает. Певец сообщил, что во время борьбы с онкологией многие коллеги отвернулись от него, но Пугачева, Лолита Милявская, Люба Успенская и Игорь Крутой поддержали артиста. Шура считает, что другие артисты радовались его уходу из шоу-бизнеса, чтобы занять освободившиеся «хлебные точки».

Шура, которому 25 лет назад диагностировали рак яичка, считает это «наказанием за неправильный образ жизни». Его привычки и отношение к окружающим он теперь воспринимает как ошибки. Он признателен за поддержку и помощь, которые помогли ему справиться с болезнью.

Шура завоевал популярность в 1990-е годы, но проблемы с наркотиками и онкологическое заболевание вынудили его временно покинуть шоу-бизнес в 2002-м. Болезнь заставила его изменить свои взгляды на жизнь и отказаться от вредных привычек.

Певец, несмотря на свой 50-летний возраст, уверен, что лучшие годы его жизни еще впереди, и он с надеждой ищет свою спутницу. Он рассматривает свой музыкальный коллектив как семью и тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания желтой прессы.

Певец Шура признался в отсутствии личной жизни

Шура продолжает активно выступать. Его концертный менеджер Сергей Лавров отмечает, что среди знаменитостей 90-х годов Шура приносит наибольший доход, зарабатывая от 2 до 2,5 миллионов рублей за каждое выступление.