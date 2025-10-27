Госпитализированный с отправлением Лепс сообщил о предстоящих выступлениях

Певец Григорий Лепс оказался в центре внимания после экстренной госпитализации. Накануне стало известно, что артист был доставлен в больницу с диагнозом «тяжёлое отравление».

В социальных сетях Лепс вышел на связь и сообщил, когда сможет приступить к работе, и что будет с его запланированным гастрольным туром.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Григорий Викторович твёрдо заявил о намерении продолжить гастрольную деятельность: «Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 октября и 30 октября. До встречи!», — заверил поклонников артист.

Лепс попал в больницу после скандального концерта во Владивостоке

Особое внимание зрителей привлекло выступление артиста во Владивостоке 19 октября, которое вызвало неоднозначную реакцию публики. По словам очевидцев, во время шоу артист демонстрировал нетипичное поведение: предположительно был нетрезв, двигался неуверенно и использовал нецензурную лексику. После этого выступления Лепс был госпитализирован в Боткинскую больницу.