Экс-супруга назвала Аскольда Запашного «предателем на миллион»

Аскольд Запашный в новом выпуске программы «Секрет на миллион» решился на откровение. Неожиданное публичное признание шокировало не только публику, но и бывшую жену Аскольда Элен.

«Предатель на миллион… Сценарий нового кино», — написала она в соцсетях.

Десять лет назад известный дрессировщик завел роман на стороне. Любовница родила ему сына, пишет СтарХит.

«Мне казалось, что с Дианой была не только страсть, но и любовь. О новых отношениях я рассказал жене практически сразу. Планировал, что мы каким-то образом решим этот вопрос. Вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы при этом не пострадали дети», — рассказал он.

В общей сложности он пробыл в отношениях с любовницей два года. Причем все это время состоял в браке с Элен. Она находилась с двумя дочерьми в Москве и особо не вмешивалась в новые отношения супруга. Женщина рассчитывала, что через какое-то время тот вернется и все будет, как прежде.

Но Аскольд не смог смириться с тем, что Диана никак не принимала его дочерей от законной супруги. В итоге он ушел от нее, но мальчика не бросил. Стал полностью обеспечивать вторую семью.

Однако и возврата к прежнему не получилось. Брак был расторгнут.

«Хотя у меня прекрасная работа, меня знают, как артиста, я много чего делаю, а в личной жизни у меня дурдом, который никто не видит», - пожаловался Запашный.

Ранее Аскольд Запашный рассказал, что жена сменила фамилию втайне от него.