Наташа Королева задумывается об уколах для похудения

Наташа Королева не исключает возможность избавиться от лишнего веса с помощью популярного препарата для диабетиков, при помощи которого худели многие звезд. Об этом она рассказала журналистам на Российской национальной премии «Виктория».

Певица призналась, что рассматривает все «за» и «против», пишет издание Рassion.ru.

«У меня не было такого эксперимента. Я думаю, что может быть да, почему нет. Многие говорят, что очень эффективно. Пока в раздумьях. Все зависит от анализов», — сказала звезда.

Певице Наташе Королевой в этом году исполнилось 52 года. Артистка заявляет, что ей приходится тщательнее подходить к вопросу похудения. Из-за возраста этот вопрос стоит особенно остро.