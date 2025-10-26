Наташа Королева задумывается об уколах для похудения
Наташа Королева не исключает возможность избавиться от лишнего веса с помощью популярного препарата для диабетиков, при помощи которого худели многие звезд. Об этом она рассказала журналистам на Российской национальной премии «Виктория».
Певица призналась, что рассматривает все «за» и «против», пишет издание Рassion.ru.
«У меня не было такого эксперимента. Я думаю, что может быть да, почему нет. Многие говорят, что очень эффективно. Пока в раздумьях. Все зависит от анализов», — сказала звезда.
Певице Наташе Королевой в этом году исполнилось 52 года. Артистка заявляет, что ей приходится тщательнее подходить к вопросу похудения. Из-за возраста этот вопрос стоит особенно остро.
«Не было цели особой, просто надо было немножко похудеть. Надо держать себя в определенном весе, потому что начинаешь поправляться не от котлет, а от лет», — рассказала она.