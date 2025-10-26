Нюша оценила свидание с новым поклонником

Певица Нюша рассказала о том, как после развода с Игорем Сивовым проходит ее общение с новым мужчиной.

«Позавчера была на свидании. Сходили в кино и посетили ресторан с итальянской кухней — морепродукты, паста, все было невероятно вкусно», — сообщила она на RU.TV.

Певица считает вечер удачным. Она оценила свидание на 9 баллов из 10 возможных.

Нюша рассказала, что ничего не имеет против нового замужества. Но никаких пышных торжеств уже не хочет. Если соберется замуж, то проведет свадьбу в каком-нибудь интересном месте в узком кругу друзей и близких.

Тем временем, как информирует 24smi., экс-супруг певицы Игорь Сивов попал под следствие из-за обвинений в мошенничестве. Год назад его заподозрили в хищении на сумму 10 миллионов рублей. Потерпевший, бизнесмен из Казани, заявил, что вложил деньги в проект Сивова и его партнера Дениса Фаткуллина, но получил назад лишь полмиллиона рублей.

Если вина Сивова будет доказана, ему может грозить тюремное заключение.

Летом этого года певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина стали победительницами второго сезона шоу «Сокровища императора».