80-летие звезды фильма «…А зори здесь тихие» осталось незамеченным

Станислав Садальский огорчен безразличием коллег к судьбе звезды фильма «…А зори здесь тихие» Андрею Мартынову. В Telegram-канале актер сообщил, что на 80-летие Мартынова «никто не прислал» ни продуктов, ни денег, а председатель Союза кинематографистов Никита Михалков забыл об этом событии.

© РИА Новости

Мартынов ушел из кино еще в 2010 году, но по-прежнему состоит в Союзе кинематографистов России, пишет издание Рassion.ru.

«Очень скромно прошло 80-летие гениального актера Андрея Мартынова, он получил чемодан поздравлений от всех руководящих. Никто не прислал пожилому артисту хотя бы корзину продуктов или копеечку. Еще стыдно, что председатель союза кино Михалков не заметил круглой даты, надеюсь, прочтет и вдогонку пошлет народному любимцу пухлый конверт», - заявил Садальский.

Ранее Садальский отмечал, что в прежние времена театральное сообщество заботилось о своих ветеранах: существовало Всероссийское театральное общество, обеспечивающее пенсионеров медицинским обслуживанием и местами в специализированных домах престарелых.

Сегодня, как утверждает артист, система поддержки пожилых актеров полностью разрушена.