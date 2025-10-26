Кэти Перри заметили в компании с Трюдо

Известная певица Кэти Перри отметила день рождения в кабаре-шоу Crazy Horse в Париже вместе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Пара впервые появилась вместе на публике, пишет портал TMZ.

По данным издания, 41-летняя Перри уже однажды была замечена рядом с 53-летним Трюдо в июле 2025 года за ужином в ресторане в Монреале. Певица и политик увлеченно разговаривали и пили коктейли.

Вместе с тем, влюбленные не афишировали свои отношения и не делали признаний для прессы.

«В качестве своего первого официального выхода Кэти и Джастин отправились на кабаре-шоу в Париже, где папарацци с нетерпением поджидали их у входа. TMZ получил эксклюзивное видео, как после шоу пара вышла из театра, держась за руки», — отметил автор статьи.

Перри была одета в ярко-красное облегающее платье с декольте и туфли, а Трюдо выбрал для свидания во Франции «беспроигрышный total black»: черный брючный костюм, футболку и туфли.

Трюдо тайно встречается с Кэти Перри

Напомним, что летом издание Page Six сообщило о расставании певицы с ее мужем, британским актером Орландо Блумом, после шести лет брака. Перри до сих пор не раскрыла, по какой причине рассталась с артистом. У них осталась 5-летняя дочь Дейзи.

В свою очередь, Трюдо в 2023 году развелся с супругой Софи Грегуар после 18 лет брака. Что стало причиной развода, пара не посчитала нужным сообщить. У супругов двое совместных детей, которые после развода остались жить с отцом.