Бывшую жену внука Пугачевой заподозрили в новых отношениях

Никита Пресняков и Алена Краснова не так давно сообщили о разводе. Предполагается, что инициатива исходила от Красновой.

Несколько лет назад материальное положение Никиты, сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, было надежным и имело перспективы. Никита играл в театре, был участником музыкальной группы. Звездная бабушка всегда поддерживала внука, пишут 7days.

Но после того, как Алла Борисовна эмигрировала из России сначала в Израиль, затем на Кипр, а ее внук перебрался в США, гд начал новую жизнь, ситуация изменилась. Фолловеры считают, что Алена не выдержала жизни в новых обстоятельствах и предпочла вернуться в Россию.

Краснова сейчас активно демонстрирует в соцсетях новую жизнь: она публикует фото с дорогими подарками, букетами, и намекает на наличие состоятельного поклонника.

В личном блоге Никита Пресняков регулярно показывает, как живет в статусе холостяка и не раскрывает, есть ли у него уже новая возлюбленная. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что избранницу Никита не показывает, так как ее пока просто нет.