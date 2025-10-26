Ивлеева сообщила, с какой суммой денег отправилась в Узбекистан

Настя Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком сейчас отдыхают в Узбекистане. Звездная пара гуляет по Самарканду. В своем микроблоге блогер выложила фотографию, где она с мужем позировала на фоне знаменитой площади Регистан. Об этом пишет Тeleprogramma.

Телеведущая рассказала, что была в Узбекистане еще шесть лет назад. И тогда у нее в кармане была точно та же сумма, что и сейчас. Но теперь она не одинока – о ней заботится любящий супруг.

«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут шесть лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала. Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд, и не только», - сообщила Ивлеева.

Российский блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 миллиона подписчиков и до 400 миллиона рублей годового дохода после «голой вечеринки», сообщает Forbes. В 2025 году блогер начала выходить «из режима тишины».