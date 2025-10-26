Дибров попросил Аниту Цой найти ему жену из Кореи

Певица Анита Цой рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что телеведущий Дмитрий Дибров попросил ее найти ему новую жену.

По словам Цой, Дибров хочет себе жену из Кореи. Как предположила артистка, это из-за того, что у корейцев браки долгие и счастливые. Исполнительница отметила, что Дибров хочет себе молодую жену. Однако она уверена, что телеведущему нужна более взрослая супруга.

Цой заявила, что 65-летний Дибров уже не «не ковбой и не герой-любовник». По мнению музыкантки, шоумен заслужил максимум за собой ухода и уважения к себе.

«На меня возложена серьезная ответственность. Это без шуток. Обязанность познакомить с кореянкой, которая полюбит Диму Диброва и создаст ему уют. Уже секс не стоит на первом месте. Ему нужна настоящая забота. А это может дать только женщина повзрослее», — поделилась певица.

Цой добавила, что Диброву уже понравились две девушки, однако они обе отказались быстро выходить замуж. Одной из них была 28-летняя блогерша из Кореи, а другой оказалась депутатка Госдумы Марина Ким.