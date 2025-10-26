После решения о разводе Самойлова сменила имидж

Оксана Самойлова недавно на презентации нового трека певицы Ольги Бузовой прокомментировала сообщение о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн).

© РИА Новости

Бизнесвумен призналась, что сейчас находится в эмоционально нестабильном состоянии и что ей очень тяжело осознать, что завершился период в ее жизни, продолжавшийся почти двадцать лет, пишут news.ru

© Соцсети

На фоне переживаний Оксана решила сменить имидж. Она отстригла челку и продемонстрировала результат на фотографии, которую выложила в Telegram-канале.

«Моя новая эра», — подписала она пост по-английски.

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в начале октября после 13 лет брака. Ни Самойлова, ни Джиган не объясняют причины расставания.