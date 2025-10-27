Анна Уколова отказалась комментировать своё падение в Шереметьево

Актриса Анна Уколова прилетела из Калининграда в Москву, однако покинуть самолет ей оказалось непросто. По словам очевидцев, 47-летняя артистка находилась в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, и с трудом держалась на ногах.

© Super.ru

По информации kp.ru на данный момент Уколова находится дома и уже знает, что информация о происшествии распространилась в интернете. По телефону актриса отреагировала на вопросы журналистов о случившемся: «Что нужно?! Никаких комментариев!»

Напомним, во время одного из падений Уколова рассекла руку. Двум пассажиркам удалось помочь актрисе подняться и направить ее к медикам. Свидетели также отмечают, что Анна вела себя неадекватно, кричала и использовала нецензурную лексику.

Подобная ситуация уже происходила с Анной в 2016 году. Тогда Уколову, также находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, сняли с рейса после того, как она громко себя вела и отказывалась покидать самолет. Полиция была вынуждена вмешаться, после чего актрису отпустили.