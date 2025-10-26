Чурикова порассуждала о пользе цифровых двойников для артистов

Яна Чурикова на премьере шоу «Высоцкий. Высота» в беседе с журналистами обсудила тему о возможной замене артистов цифровыми копиями. Яна считает, что ИИ мог бы пригодится там. где ведущие читают заранее подготовленные тексты. Но «настоящие» артисты остаются незаменимыми при непредвиденных обстоятельствах, пишет gazeta.ru.

«Живые ведущие нужны тогда, когда что-то пошло не так. Великое искусство импровизации и выхода из сложных ситуаций пока недоступно искусственному интеллекту», — отметила Чурикова.

Также, считает телеведущая, неплохо бы иметь свою цифровую копию тем представителям шоу-бизнеса, кто перегружен концертной деятельностью. В частности, Яна в шутку посоветовала Леониду Агутину обзавестись аватаром.

Но для того, чтобы начать широко пользоваться возможностями ИИ, прежде всего необходимо решить правовые вопросы.

«Но я бы для начала решила юридические вопросы, потому что аватар и цифровая копия человека должны быть защищены авторским правом. Но это сложный мир, в котором нам еще предстоит разобраться», — отметила Чурикова.

Ранее телеведущая Яна Чурикова призналась, что в начале карьеры на MTV столкнулась с серьезными расстройствами пищевого поведения. Болезнь довела ее до анорексии, из-за чего здоровье оказалось под угрозой, а вес снизился до критической отметки.