Лорак объяснила, почему не хочет быть продюсером

Ани Лорак не раз находилась в составе жюри различных конкурсов, где участвовали талантливые исполнители. Однако даже победителям не всегда удается добиться успехов на сцене. В беседе с журналистами «Московского Комсомольца» Лорак объяснила, почему так происходит.

«Таланту и щепоточки достаточно, а упорства нужен целый океан. Это не мои слова, а Антонин Згорж написал в книге «Один против судьбы» о Бетховене. Я запомнила эти слова на всю жизнь. Понимаю, что, конечно, талантливых людей очень много. Что говорить: много действительно. Какие у них голоса! Иногда случаешь: «Вау». А почему артистами становятся единицы? Характер. Нужно вставать идти дальше. Тысячу раз бьют по ногам, вставать и идти дальше, несмотря ни на что. Не все так могут», - считает звезда.

Понимая это, Лорак сама отказывается брать на себя ответственность за чужие судьбы.

«Я могу послушать и дать свой микро-комментарий. Но за продюсирование я не берусь, потому что это - огромный труд и ответственность. Ты сказал «А», скажи и «Б». Я понимаю, что, если стану продюсером, то мой человек должен будет потом чего-то достичь. А просто так наобещать этим детям золотые горы, а потом ничего не сделать, это, на мой взгляд, неправильно», призналась певица.

Кстати, диапазон голоса — это количество нот, которые может пропеть вокалист: от самой низкой ноты до самой высокой. В среднем у артистов он составляет 2 октавы, но у Ани Лорак этот показатель достигает 4,5 октавы. Для сравнения: примерный вокальный диапазон Полины Гагариной — 3,5 октавы, Адель — 2,5 октавы, Фредди Меркьюри — почти 4 октавы.