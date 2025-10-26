Концерт Краймбрери в Санкт-Петербурге ознаменовался скандалом

Марина Жадан, известная публике под сценическим псевдонимом Мари Краймбрери, давала сольный концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие должно было пройти в Ледовом дворце, но из-за большого количества желающих его перенесли на стадион.

При этом многие получили обновленные билеты, которые не соответствовали категории выбранных ранее мест. К примеру, с некоторых мест был вид только на рабочую зону операторов, пишет издание passion.ru.

Но главное – было продано больше билетов, чем мест. В итоге зрители не смогли найти свои места, так как они отсутствовали на схеме рассадки, а в фойе из-за овербукинга собралась большая очередь.

В июне 2025-го года Мари Краймбрери вышла на сцену после рождения ребенка и выступила с собственным шоу на 20-й юбилейной церемонии «Премии Муз-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». 19 мая Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян — настоящее имя) впервые стали родителями. У них родилась дочь.