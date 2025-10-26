Кушанашвили посоветовал Сланевской не питать напрасных надежд

Отар Кушанашвили в своем ютуб-канале «Каково?!» попросил певицу Славу (Анастасия Сланевская) не быть наивной «как ребенок».

Недавно певица Слава пожаловалась на продюсерский центр Михаила Гуцериева. Бизнесмен и поэт обещал ей средства на съемки нового клипа, но обещание не сдержал, пишет Экспресс Газета.

«Продюсерский центр имени Гуцериева меня кинул. Полтора года они обещали, давали мне режиссеров, сценарии, обещали средства, как они всегда помогают артистам, когда снимается клип на стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева. Полтора года они меня мурыжили и так ничего и не дали, как и поддержку с концертом», — сообщила звезда.

Артистка сообщила также, что трек «В сердце бьет молния», который, написан Михаилом Гуцериевым, пока останется без клипа. Собственных средств певицы на создание музыкального видео не хватает.

Отар Кушанашвили считает, что Слава зря ссорится с влиятельным Гуцериевым.

«Слава, корешок мой в юбке. Сколько лет мы с тобой здесь? Чем должны заниматься люди в продюсерской компании имени Гуцериева? Чем? Правильно! Воровать деньги. Зачем им тобой заниматься? Ну что ты как ребенок, дитятко малое. Зачем им заниматься певицей Славой, если Гуцериев — миллиардер и они воруют у него деньги. И я бы воровал, но у меня нет шанса. Я не в этой компании», — высказался Отар Кушанашвили.

