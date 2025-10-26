Джиган рассказал о кризисе в семье

Джиган стал гостем нового выпуска развлекательного шоу «Кстати». В беседе с ведущими рэпер рассказал, в частности, о кризисе в отношениях с Оксаной Самойловой.

По словам Джигана, песню «Раз и навсегда», которая попала во многие чарты, он написал на фоне проблем в отношениях с супругой. Напомним, не так давно бизнесвумен подала на развод, пишет СтарХит.

«Ну вот эта история, которая меня как-то вдохновила, наверное. Слушай, ну жизненные такие обстоятельства вдохновили, переживания внутренние. Много было моментов таких. Был кризис в отношениях с Оксаной. Были тяжелые моменты всякие. И вот это все помогло при создании этой песни», — сказал музыкант.

На тему предстоящего развода Джиган разговаривать не стал. Но охотно рассказал о с воем семейном реалити-шоу.

«Это шоу о нашей семье. То есть я, Оксана и дети. Это круглосуточные съемки. Ну разве что на туалет будем прерываться. Полнометражный вариант нашей жизни», — заявил рэпер.

Отметим, что звездная семья уже неоднократно снималась в различных реалити. Кроме того, дети Самойловой и Джигана выпускали свои влоги на YouTube-канале, в которых делились самыми яркими моментами своей жизни. При этом старшая наследница артиста предпочитает реже остальных появляться в публичном пространстве.