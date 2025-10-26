Бузова призналась, что пребывает «просто в истерике»

Едва успела Ольга Бузова порадоваться возвращению украденного аккаунта с 25 миллионами подписчиков, как злоумышленники атаковали блог телеведущей снова.

© РИА Новости

Исполнительница хита «Мало половин» объявила, что вновь потеряла к нему доступ информирует портал passion.ru.

«Меня опять взломали», - сообщила сквозь рыдания Ольга в Telegram-канале.

Впервые аккаунт Ольги Бузовой взломали 21 октября. Телеведущая призналась, что очень сильно переживала из-за случившегося, тем более что злоумышленники оставляли шокирующие посты от ее имени. 24 октября Ольге восстановили доступ к блогу.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в соцсетях, что с недавних пор стала особенно ценить домашний уют. По словам артистки, перед поездками и долгими командировками ей теперь хочется не бежать в рестораны, как раньше, а наслаждаться спокойными вечерами в родных стенах.