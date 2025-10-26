Журналистка Ксения Собчак подала документы на оформление вида на жительство (ВНЖ) в Испании для себя и сына Платона. В окружении «блондинки в шоколаде» считают, что она не намерена брать с собой в Европу мужа, театрального режиссера Константина Богомолова.

«А зачем он там ей нужен? Тут он хотя бы театром занимается, сценарии какие-то кропает, важным себя мнит, а там будет сидеть и ворчать, все мозги ей вынесет. Он же – нытик, его можно разве что в малых дозах», - заявил Telegram-каналу «Свита короля» на условиях анонимности знакомый Собчак.

Он также заверил, что у Богомолова якобы не сложились отношения с 8-летним Платоном, который родился у Собчак в браке с актером Максимом Виторганом.

Напомним, в СМИ появились сообщения, что Собчак хочет получить ВНЖ Испании для себя и сына Платона и уже подала все необходимые документы. Сейчас Ксения свободно путешествует по странам ЕС, так как получила во Франции пятилетнюю шенгенскую визу, а также имеет паспорт гражданина Израиля.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал внимательно отнестись к изданиям, которыми руководит Собчак. В случае, если информация о получении ВНЖ в недружественном к России государстве подтвердится, то, по мнению парламентария, им должен быть присвоен статус иноагента.