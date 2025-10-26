Кудрявцева обрушилась на хейтеров, опубликовавших пост о ее гибели

Лера Кудрявцева бурно отреагировала на информацию о своей смерти. Ведущая шоу «Секрет на миллион» опубликовала скриншот сообщения, которое ей прислали. В нем - черно-белая фотография самой Леры и берущий за душу текст о ее гибели.

«Ушла Лера Кудрявцева. Мы до последнего не хотели верить в это... Сегодня ночью произошла страшная трагедия, опубликованы фотографии с места жуткой трагедии», — говорится в сообщении.

Телеведущая возмущена, пишет издание thevoicemag.

© Соцсети

«Вот мне интересно, кто эти люди, которые такое публикуют? Даже для хайпа, даже для просмотров? Вы с рогатыми дружите, что ли? Идиоты!» — написала Лера в Telegram-канале.

Кудрявцева также предупредила фолловеров.

«Только умоляю, девочки, не переходите ни по каким ссылкам с таких постов. Это фишинг, мошенничество, хакеры», — заверила она.

Ранее менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди опроверг слухи о ее ссоре с телеведущей Ларисой Гузеевой. Он подчеркнул, что никакой вражды между ними нет, и они остаются приятельницами.